«За деньги в сборной не играют. Мы отказались от зарплаты до Лондона. За результат были призовые». Алекно об Играх-2012

Мужская сборная России по волейболу в финале Олимпиады, проходившей в 2012 году в Лондоне, взяла верх над соперниками из Бразилии в пятисетовом матче (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9).
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