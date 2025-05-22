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Дьяков о «Краснодаре»: «Динамо» борется за медали, тренер сверхмотивирован, «быкам» будет очень тяжело. Если параллельно следить за «Зенитом» – до добра может не довести»

В заключительном туре «быки» сыграют дома с «Динамо». «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

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