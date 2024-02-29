От плохих новостей с Украины президент Франции Макрон впал в панику

Эксперты считают заявления Макрона о возможном участии войск НАТО в украинском конфликте Громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона - это признак паники из-за крайне сожного положения на фронте на Украине, считает британский военный эксперт Александр Меркурис.
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