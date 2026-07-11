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Плющенко объяснил отказ сына выступать за Россию фразой "он никому не нужен был"

Плющенко объяснил отказ сына выступать за Россию фразой "он никому не нужен был"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что у его сына Александра, который сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское, не было возможности развиваться в России как спортсмену.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Гном, значит, Гномыч? А теперь - Ксандр Евген-оглы? Ну, попутного ветра.
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4 н.