Плющенко объяснил отказ сына выступать за Россию фразой "он никому не нужен был"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что у его сына Александра, который сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское, не было возможности развиваться в России как спортсмену.
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