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Боевое применение МиГ-31: от перехвата SR-71 до решения задач в рамках СВО

Боевое применение МиГ-31: от перехвата SR-71 до решения задач в рамках СВО МиГ-31И (МиГ-31К) и Су-30СМ.

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