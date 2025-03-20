Боевое применение МиГ-31: от перехвата SR-71 до решения задач в рамках СВО МиГ-31И (МиГ-31К) и Су-30СМ.
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Боевое применение МиГ-31: от перехвата SR-71 до решения задач в рамках СВО МиГ-31И (МиГ-31К) и Су-30СМ.
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