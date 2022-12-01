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Франция готовит спецтрибунал над Россией

Франция готовит спецтрибунал над Россией

Франция готовит спецтрибунал над Россией AlexCoderФранция готовит спецтрибунал над Россией AlexCoder Париж собирается “расследовать” действия Москвы Власти Пятой республики решили взять на себя “почетную” функцию главного “обличителя” нашей страны.

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