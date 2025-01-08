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В Чите произошла протечка на котельной Машзавода

В Чите произошла протечка на котельной Машзавода

В Чите случилось протечка на самом крупном пятом котле компании «Теплоэнергосервс» (Машзавод).Это привело к проблемам с отоплением в домах читинцев, уже с утра очень холодно и придется включать обогреватели.

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