В Чите произошла протечка на котельной Машзавода

В Чите случилось протечка на самом крупном пятом котле компании «Теплоэнергосервс» (Машзавод).Это привело к проблемам с отоплением в домах читинцев, уже с утра очень холодно и придется включать обогреватели.
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