Американец, который воевал и за США, и за СССР

Единственный американец, который воевал во Второй мировой войне как в составе армии США, так и в составе Советской армии – Джозеф Байерли Сначала служил в 101-й парашютно-десантной дивизии, которая базировалась в Англии.
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