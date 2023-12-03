Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сколько стоит жизнь девушки убитой мигрантом в Санкт-Петербурге

Сколько стоит жизнь девушки убитой мигрантом в Санкт-Петербурге

6 лет получил мигрант, который насмерть ногами забил женщину в Петербурге за отказ познакомиться Сергей Zergulio Колясников Мигрант, который в ноябре 2022 года насмерть ногами забил женщину в Петербурге на автобусной остановке, получил всего 6 лет.

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Комментарии
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Александр
Кикиморам  слова не давали.
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38 мин.
Александр Павлов
Тебе уж многие писали, -до седых волос дорос с мышлением подростка. Никто не отрицает, что много среди их людей в основном хороших. Но когда этих, хороших иноземцев перевалит за критическое число, Россия перестанет существовать!
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22 мин.
Александр
Глупое утверждение. Большинство из них останутся на своей Родине. В России более 200 национальностей и все вполне уживаются.Кто захочет остаться в России-приживутся.
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11 мин.

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