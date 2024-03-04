Посольство: россияне в Гаити пока не обращались за помощью

Представитель посольства России в Венесуэле, Гаити и Доминиканской республике сообщил журналистам, что граждане РФ пока не обращались к дипломатам за помощью в связи с беспорядками, охватившими Порт-о-Пренс .
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