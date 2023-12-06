Главу МО «Вистинское сельское поселение» отстранили от должности из-за коррупции

Исполнение решения суда находится на контроле городского прокурора. Кингисеппский прокурор в суде добился прекращения полномочий главы муниципального образования (МО) «Вистинское сельское поселение» из-за коррупционной схемы.
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