«Когда сзади стена в воротах стоит, становится спокойней»

Хоккеисты московского «Динамо» успешно выступают после Нового года. Они выиграли в основное время все четыре январских матча регулярного чемпионата КХЛ и за счет этого поднялись в первую четверку Западной конференции.
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