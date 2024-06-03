Это не министр, это катастрофа. Полное уничтожение образования запланировано на 2025 год. Кравцов подготовил "нужные" инициативы

Интересная жизнь с Vera Star Фото: osnmedia.ru Скандал с раздеванием в воронежской школе, в очередной раз продемонстрировал что сегодня происходит в системе отечественного образования.
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