Это не министр, это катастрофа. Полное уничтожение образования запланировано на 2025 год. Кравцов подготовил "нужные" инициативы

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Комментарии
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Геннадий
...и я, так же - теперь не уверен...
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51 мин.
Groomstyl Савина
Плевок не только учителям в лицо, а всем нам
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47 мин.
Nik
Вот, результат, когда  первое промывание мозгов, какого то умниках, засело даже в образованных людях! В вас, к примеру!
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41 мин.

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