Медвежий угол
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Медвежий угол

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Лучшее решение в битве за хиджабы назвал Путин ещё 12 лет назад

Лучшее решение в битве за хиджабы назвал Путин ещё 12 лет назад

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Globallookpress Споры вокруг запрета хиджабов в школах Владимирской области продолжаются.

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Комментарии
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Сергей Бирюков
К слову, в Таджикистане, Турции, Сирии и др. законодательно запрещены никабы.
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20 час.
Виктор
Странно.Есть Закон,есть форма в школах,а кто недоволен,пусть сидит дома хоть в мешке из под картошки и голову свою пусть не высовывает
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16 час.
Писарчук Дмитрий
35 лет тому назад в республиках средней Азии оччень редко можно было встретить мусульманскую символику на женщине. И за это время так сильно радикализировались, что даже в России появились замоташки.Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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16 час.

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