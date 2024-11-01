Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Globallookpress Споры вокруг запрета хиджабов в школах Владимирской области продолжаются.
Лучшее решение в битве за хиджабы назвал Путин ещё 12 лет назад
Комментарии
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Сергей Бирюков
К слову, в Таджикистане, Турции, Сирии и др. законодательно запрещены никабы.
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20 час.
Виктор
Странно.Есть Закон,есть форма в школах,а кто недоволен,пусть сидит дома хоть в мешке из под картошки и голову свою пусть не высовывает
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16 час.
Писарчук Дмитрий
35 лет тому назад в республиках средней Азии оччень редко можно было встретить мусульманскую символику на женщине. И за это время так сильно радикализировались, что даже в России появились замоташки.Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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16 час.
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