Лучшее решение в битве за хиджабы назвал Путин ещё 12 лет назад

Странно.Есть Закон,есть форма в школах,а кто недоволен,пусть сидит дома хоть в мешке из под картошки и голову свою пусть не высовывает

Писарчук Дмитрий

35 лет тому назад в республиках средней Азии оччень редко можно было встретить мусульманскую символику на женщине. И за это время так сильно радикализировались, что даже в России появились замоташки.Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!