Якутия приняла от Чукотки Знамя «Арктической эстафеты Победы»

Вчера на площади Таврата в поселке Черский Нижнеколымского района состоялась торжественная церемония передачи символа Знамени Победы от Чукотки — Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
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