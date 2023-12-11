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Этот таинственный мир

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Странные выступы на камнях древних построек

Странные выступы на камнях древних построек

Почему странные выступы на камнях древних построек встречаются по всему миру?Это отметины каменщика? Или это артефакты, оставшиеся от процесса резьбы? Или это остатки какого-то геополимерного клея? Или по любой другой причине, которая не объясняет, почему они есть везде.

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