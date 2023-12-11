Почему странные выступы на камнях древних построек встречаются по всему миру?Это отметины каменщика? Или это артефакты, оставшиеся от процесса резьбы? Или это остатки какого-то геополимерного клея? Или по любой другой причине, которая не объясняет, почему они есть везде.