Почему странные выступы на камнях древних построек встречаются по всему миру?Это отметины каменщика? Или это артефакты, оставшиеся от процесса резьбы? Или это остатки какого-то геополимерного клея? Или по любой другой причине, которая не объясняет, почему они есть везде.
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