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Петербургский дневник

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Боярский объяснил, чем ему не нравится новый стадион «Зенита»

Боярский объяснил, чем ему не нравится новый стадион «Зенита»

По словам артиста, на этой арене почти невозможно докричаться до игроков Народный артист РСФСР и фанат «Зенита» Михаил Боярский в интервью ТАСС сказал, что, в отличие от стадиона «Петровский», на «Газпром Арене», которая является домашней для футболистов «Зенита», у болельщиков нет возможности докричаться до игроков.

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