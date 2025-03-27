Боярский объяснил, чем ему не нравится новый стадион «Зенита»

По словам артиста, на этой арене почти невозможно докричаться до игроков Народный артист РСФСР и фанат «Зенита» Михаил Боярский в интервью ТАСС сказал, что, в отличие от стадиона «Петровский», на «Газпром Арене», которая является домашней для футболистов «Зенита», у болельщиков нет возможности докричаться до игроков.