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«Мужики, где ваша честь?»: почему Александр Михайлов публично упрекнул Хабенского и Пореченкова

«Мужики, где ваша честь?»: почему Александр Михайлов публично упрекнул Хабенского и Пореченкова

Несколько лет назад в театральном сообществе бурно обсуждали резкое заявление народного артиста Александра Михайлова.

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