Политика как он...
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Политика как она есть

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Надо что-то делать: назван первый в мире рискующий остаться без воды современный город

Надо что-то делать: назван первый в мире рискующий остаться без воды современный город

Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды, предупреждает отчет. Неправительственные организации заявляют, что 7-миллионное население столицы Афганистана сталкивается с экзистенциальным кризисом, который необходимо срочно решать всему миру.

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