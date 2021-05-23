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Юрий Пронько: Города России на грани коллапса. Будут гибнуть люди

Юрий Пронько: Города России на грани коллапса. Будут гибнуть люди

Konstantin Kokoshkin/Globallookpress Юрий Пронько Коммунальная инфраструктура в городах России близка к коллапсу.

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Валерий Пашнин
Автор в этом вопросе абсолютно прав. Региональные и местные организации в вопросе ремонта коммуникаций водоснабжения и канализации в старых домах, которые давно требуют капитального ремонта, вообще не занимаются. Все переложили на плечи самих жильцов, а это в основном пенсионеры. Конкретный пример, поселок Аэропорт в Челябинске, дом 4.
Roma Roma
Концессионные соглашения дождаться на плечи потребителей услуг, а сверхприбыли верхушке коммунальщиков.

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