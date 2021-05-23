Юрий Пронько: Города России на грани коллапса. Будут гибнуть люди

Игорь СипкинПолитикаЮрий Пронько: Города России на грани коллапса. Будут гибнуть люди Konstantin Kokoshkin/Globallookpress Юрий Пронько Коммунальная инфраструктура в городах России близка к коллапсу.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПашнинАвтор в этом вопросе абсолютно прав. Региональные и местные организации в вопросе ремонта коммуникаций водоснабжения и канализации в старых домах, которые давно требуют капитального ремонта, вообще не занимаются. Все переложили на плечи самих жильцов, а это в основном пенсионеры. Конкретный пример, поселок Аэропорт в Челябинске, дом 4.RRRoma RomaКонцессионные соглашения дождаться на плечи потребителей услуг, а сверхприбыли верхушке коммунальщиков.Комментировать
Свежие комментарии