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Госдума требует усиления контроля за соблюдением прав цыганских детей

Госдума требует усиления контроля за соблюдением прав цыганских детей

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства, направила запрос руководителю Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову с просьбой предоставить данные о текущем состоянии работы с цыганскими общинами в России.

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