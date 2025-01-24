Госдума требует усиления контроля за соблюдением прав цыганских детей

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства, направила запрос руководителю Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову с просьбой предоставить данные о текущем состоянии работы с цыганскими общинами в России.