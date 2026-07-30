Карта массированного удара по Украине. Сильные прилёты зафиксированы по Киеву. Есть разрушения и пожары, в том числе на рынке в районе метро «Почайная».
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Карта массированного удара по Украине. Сильные прилёты зафиксированы по Киеву. Есть разрушения и пожары, в том числе на рынке в районе метро «Почайная».
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