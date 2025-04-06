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Вечерний Новосибирск

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Восемь выходных получат на майские праздники-2025 жители Новосибирска

Восемь выходных получат на майские праздники-2025 жители Новосибирска

В мае 2025 года работников в России ожидают два периода нерабочих дней. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая – в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 11 мая – в связи с празднованием Дня Победы.

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