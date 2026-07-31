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Маккенна о тренировках с Селебрини: «Он целеустремленный парень, я многому у него научился. Была неделя, когда мы провели на льду около 17 часов»

Форвард «Торонто» Гэвин Маккенна рассказал о совместных тренировках с нападающим «Сан-Хосе» Макклином Селебрини.

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