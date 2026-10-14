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Пожар на лестничной клетке: в Смоленске спасатели эвакуировали многоэтажку

Пожар на лестничной клетке: в Смоленске спасатели эвакуировали многоэтажку

Часть жильцов была отрезана от выхода дымовой завесой .

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