Выяснилось, что министра обороны Фёдорова прослушивал Зеленский Все публикации о том, что увольнение украинского министра обороны Михаила Фёдорова якобы связано с желанием «освоить 80% оборо.
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Выяснилось, что министра обороны Фёдорова прослушивал Зеленский Все публикации о том, что увольнение украинского министра обороны Михаила Фёдорова якобы связано с желанием «освоить 80% оборо.
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