Ученые подтвердили, что Глобальное потепление - это большая Ложь. Копернику и то было проще с инквизиций, чем нам сегодня с эколобизмом Прекрасная новость: обнародована великолепная научная работа, доказавшая ложность теории "AGW" − антропогенного глобального потепления.