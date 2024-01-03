Ученые подтвердили, что Глобальное потепление - это большая Ложь. Копернику и то было проще с инквизиций, чем нам сегодня с эколобизмом Прекрасная новость: обнародована великолепная научная работа, доказавшая ложность теории "AGW" − антропогенного глобального потепления.
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