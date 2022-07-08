В Хабаровском крае экипажи Су-24 ВВО уничтожили наземные учебные цели

В Хабаровском крае экипажи Су-24 ВВО уничтожили наземные учебные цели

Летчики отработали фигуры сложного пилотажа, в том числе вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты с изменением высоты полета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх