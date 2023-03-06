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ФИФА критикуют из-за возможного партнерства женского ЧМ с туристическим ведомством Саудовской Аравии. В Австралии и Новой Зеландии обеспокоены проблемой прав человека в стране

ФИФА подверглась критике из-за соглашения с Visit Saudi о спонсорстве женского ЧМ. Футбольные федерации принимающих стран турнира – Австралии и Новой Зеландии – выступили с критикой потенциального сотрудничества, заявив, что партнерство с туристическим ведомством Саудовской Аравии некомфортно для них из-за проблем с правами человека в стране.

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