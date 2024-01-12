США и их союзники НАТО атаковали Йемен крылатыми ракетами «Томагавк»

РИАМО - 12 янв. США и их союзники НАТО начали военную операцию против мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), атаковав Йемен с воздуха, кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами «Томагавк», сообщает «Царьград».
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