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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс о 0-3 с «Финиксом» в регулярке: «В плей-офф мы будем готовы»

В регулярном чемпионате «Санз» выиграли все три матча, включая заключительный для обеих команд в воскресенье (125:106).

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