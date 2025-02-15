Трамп констатировал потерю Европой права на свободу слова

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает блестящим выступление вице-президента страны Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в котором он раскритиковал Европейский союз за цензуру и отсутствие демократии.
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