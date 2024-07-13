В Констатинове отремонтируют усадьбу Кашиных за 5,3 миллиона рублей

Подрядчик расчистит покраску дымовых труб, водосточной системы и фасадов, заменит окна, отремонтирует веранду, устроит щебёночные отмостки под верандой, заменит обои, покрасит стены, проведёт ремонт дверей.
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