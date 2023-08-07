7 редких признаков умного человека, по мнению экспертов. «Проблема этого мира, что умные…»

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Владимир Акулов

КТО УМНЫЙ ? Можно ли измерить точно , кто лучше бегает? Можно. Надо , чтобы конкурирующие бегуны вместе пробежали ,например, 100м. Кто пробежал эту дистанцию за меньшее количество сек. - тот и быстрее. Кто сильнее в поднятии , например, тяжестей, штанги? Тоже можно это точно ИЗМЕРИТЬ. Есть точные КРИТЕРИИ , меры измерений... С интеллектом сложнее. Как оценить интеллект , например, чукчи? С точки зрения богатого городского банкира - чукча глупый. Но ум чукчи позволяет ему ВЫЖИВАТЬ в темной морозной тундре. Банкир там бы не выжил. То есть банкир был бы *глупый* в тундре. У каждого свой ум, приспособленный для его индивидуальной *картины мира*... И все же в психологии давно разработаны и усовершенствуются методы измерения ИНТЕЛЛЕКТА...Как измерять? По скорости и ПРАВИЛЬНОСТИ решения определенных задач: математических , музыкальных, образных, двигательных... Мы ведь не спорим , что умнее тот В МАТЕМАТИКЕ , кто лучше решает математические задачи...Или если кто-то обыгрывает тебя в шахматы - значит , он лучше тебя соображает в шахматах...То есть умнее в шахматах. Современные тесты все отлично выявляют. Но их боятся применять широко , потому что многие сразу покажут низкие результаты в тестах... Если никогда раньше тесты не решали... Природный свой врожденный интеллект можно точно измерить. Но тот , кто себя развивал , кто учился, может показать результаты ЛУЧШЕ умника - лентяя... По-разному бывает... Можно предложить такой универсальный критерий измерения ума: КТО ЖИВЕТ ЛУЧШЕ И БОГАЧЕ - ТОТ УМНЕЕ... Хотя некоторые могут этого добиться подлостью и преступлениями... Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2016 Свидетельство о публикации 216022301698