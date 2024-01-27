Минобороны: План по поставкам в войска РФ новой техники выполнили на 98,8%

Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко поделился информацией о том, что организации оборонно-промышленного комплекса выполнили обязательства по поставке в ВС страны на 98,8% от плановых показателей.
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