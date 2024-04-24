Россиянам назвали месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск

Лучше идти в отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней — тогда можно получить больше отпускных При расчете отпускных учитывают средний дневной заработок за последние 12 месяцев, который умножают на количество дней отдыха.
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