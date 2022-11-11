В Волгоградской области стартовал набор курсантов в учебный железнодорожный батальон

В течение пяти месяцев курсанты будут овладевать специальностями командиров переправочных (буксирно-моторных) средств, машинистов сборно-разборных консольных кранов СРК-50 и другим специальностям.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии