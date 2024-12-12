Крымчанам с начала года выплатили 2 миллиарда рублей «больничных»

Фото: Михаил ГладчукОтделение Социального фонда России по Республике Крым с начала 2024 года выплатило свыше 217 тысяч пособий по временной нетрудоспособности (больничных) для более 133 тысяч жителей полуострова на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей.
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