Крымчанам с начала года выплатили 2 миллиарда рублей «больничных»

Фото: Михаил ГладчукОтделение Социального фонда России по Республике Крым с начала 2024 года выплатило свыше 217 тысяч пособий по временной нетрудоспособности (больничных) для более 133 тысяч жителей полуострова на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей.