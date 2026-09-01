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Новости Брянска

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Брянская область отразила массированную атаку БпЛА

Брянская область отразила массированную атаку БпЛА

В атаке участвовали 516 беспилотников, которые были перехвачены и уничтожены силами ПВО. Атаке подверглись 18 регионов России и Чёрное море.

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