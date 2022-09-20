«Хочется верить, что такого больше не повторится». Бабаев – о поражении ЦСКА от «Торпедо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о сенсационном поражении команды от «Торпедо». — Можно извлечь полезный урок из этого, но точно хочется верить, что впредь подобное повторяться не должно, — приводят слова Бабаева «Известия».
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о сенсационном поражении команды от «Торпедо». — Можно извлечь полезный урок из этого, но точно хочется верить, что впредь подобное повторяться не должно, — приводят слова Бабаева «Известия».
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