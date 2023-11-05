9 признаков, что мужчина убивает вашу самооценку

Когда у женщины низкая самооценка, любые придирки партнера, неуважение она принимает на свой счет. Более того, верит в то, что сказанное партнером и есть истина… Мужчины, склонные к абьюзу, считывают те сигналы, которые свидетельствуют о вашей изначально заниженной самооценке, и начинают использовать ситуацию в свою пользу.