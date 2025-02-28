«Вновь атакуют мирные дома»: за ночь российские силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. Восемь беспилотников было перехвачено над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, один — над Смоленской и два — над Краснодарским краем.