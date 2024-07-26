С начала года спасатели более 100 раз оказали помощь туристам в горах

С начала года спасателям службы «КРЫМ-СПАС удалось спасти 147 человек, из них 17 детей. Из-за чего приходится спасать людей на туристических маршрутах полуострова, в интервью «Крымской газете» рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
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