С начала года спасатели более 100 раз оказали помощь туристам в горах

С начала года спасателям службы «КРЫМ-СПАС удалось спасти 147 человек, из них 17 детей. Из-за чего приходится спасать людей на туристических маршрутах полуострова, в интервью «Крымской газете» рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.