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И всё-таки он традиционный: 80 лет назад родился Фредди Меркьюри

И всё-таки он традиционный: 80 лет назад родился Фредди Меркьюри

К 80-летию Фредди Меркьюри колумнист «Сноба» Дмитрий Самойлов вспоминает свою первую музыкальную любовь, кассеты с концертами Queen и синюю книжечку с переводами песен, которая много лет спустя помогла ему… впрочем, обойдёмся без спойлеров.

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