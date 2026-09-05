И всё-таки он традиционный: 80 лет назад родился Фредди Меркьюри

К 80-летию Фредди Меркьюри колумнист «Сноба» Дмитрий Самойлов вспоминает свою первую музыкальную любовь, кассеты с концертами Queen и синюю книжечку с переводами песен, которая много лет спустя помогла ему… впрочем, обойдёмся без спойлеров.