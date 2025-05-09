Baidu разрабатывает переводчик с языка животных на язык человека на основе искусственного интеллекта

Владельцы животных, стремящиеся глубже понять своего любимого Фидо или Тиддла, получили новую надежду после того, как газета South China Morning Post (SCMP) обнаружила недавно поданный патент от китайского поискового гиганта Baidu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии