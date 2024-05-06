Вы не задавались вопросом, почему обычные люди не бьются в рефлексиях? Не стонут от "кровавого режима"? Не идут мурашками от милицейского газика? Не выходят с картонками на пикеты? Почему обычные люди идут воевать на СВО? И становятся волонтерами? пересылают деньги? Потому что они нормальные, занятые делом люди.
Кто они? Нормальные люди!
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Почему обычные люди не бьются в рефлексиях?" ПОТОМУ ЧТО НАШИ ЛЮДИ ЕЩЁ ПО СОВЕТСКИ ВЕРЯТ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЛАСТИ И ХОТЕЛИ НАЙТИ ЕЁ У ЕЛЬЦИНА, А ЧТО ВНУТРИ ЕЁ ТВОРИТСЯ - НЕ ВНИКАЮТ!
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8 час.
Владислав Владислав
Гнать вшею либерду из России!
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5 час.
Владислав Владислав
Это вы чепуху написали. Вникают. Очень хорошо вникпют и понимают весь вред лтберды ...
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5 час.
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