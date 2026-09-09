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Царьград

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Спецназ "Спарта" осветил обстановку в рядах вооружённых сил Украины

Спецназ "Спарта" осветил обстановку в рядах вооружённых сил Украины

Замкомандира батальона «Спарта» Святой рассказал о ситуациях в ВСУ: обычные мобилизованные иногда сдаются, в то время как радикальные нацисты проявляют агрессию.

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