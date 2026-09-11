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Канада ввела санкции против главы МЧС Куренкова и руководителя Росмолодежи

Канада ввела санкции против главы МЧС Куренкова и руководителя Росмолодежи

Канада ввела санкции против восьми человек, включая главу МЧС Александра Куренкова, руководителя Росмолодежи Григория Гурова и председателя правления «Движения первых», участника СВО Артура Орлова.

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