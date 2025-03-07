ВС разъяснил права должника при продаже ипотечной квартиры

Банкроту должны вернуть часть денег от продажи ипотечной квартиры из-за действия исполнительского иммунитета При банкротстве права должника на жилье имеют приоритет перед требованиями незалоговых кредиторов, особенно если речь идет о единственном жилье, пишет РАПСИ со ссылкой на постановление Верховного суда.