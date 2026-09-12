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В 41 регионе РФ медведи выходили к населенным пунктам, больше всего – в Сибири и на Дальнем Востоке

В 41 регионе РФ медведи выходили к населенным пунктам, больше всего – в Сибири и на Дальнем Востоке

Как посчитали в ТАСС, в 2026 году о выходе медведей к населенным пунктам сообщалось в 11 регионах Дальнего Востока, девяти сибирских, восьми поволжских, пяти уральских.

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